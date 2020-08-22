Fenerbahçe'de yeni 5 numara: Jose Sosa

Transferde bombaları art arda patlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Limit sorununa rağmen Novak, Caner, Gökhan, Thiam, Mert Hakan, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya, iki gün önce İstanbul'a getirdiği Jose Sosa'yı da resmen açıkladı.



35 yaşındaki Arjantinli maestro 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını tangocuya verdi. Tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.



Trabzonspor'da 3 sezon oynayan ve kaptanlık yapan Sosa, toplam 99 resmi maçta 16 gol atıp, 19 asist yaptı. 1.79 boyundaki yıldız, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.



