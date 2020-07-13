Fenerbahçe'de Yasir sürprizi

Fenerbahçe, Kayserispor'a gönderdiği oyuncusu Yasir Subaşı'yı geri alıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Yasir sürprizi
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13 Temmuz 2020 13:13
Fenerbahçe'nin sezon başında Deniz Türüç'e karşılık Kayseri'ye verdiği Yasir Subaşı'yı geri alacağı iddia edildi.

24 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki 3.5 milyon TL'lik satın alma opsiyonunun kullanılacağı belirtiliyor.

Yasir, bu sezon Kayseri'de 21 resmi maçta görev aldı. 24 yaşındaki oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.



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