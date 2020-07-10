Fenerbahçe'de yabancı sınırı şoku! Ferdi Kadıoğlu için gözler Şenol Güneş'te!

Yeniden değişen yabancı kuralı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu kritik hale getirdi. A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmak isteyen 20 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Genç yıldız Hollanda'yı seçerse yabancı statüsünde oynayacak

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de yabancı sınırı şoku! Ferdi Kadıoğlu için gözler Şenol Güneş'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2020 10:11
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı sonrasında Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu daha da önem kazandı. Henüz milli forma tercihini yapmayan futbolcu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gelecek daveti bekliyor.

Ferdi, Türkiye formasını giyerse yerli statüsünde oynamaya devam edecek. Ancak altyaşlarda Hollanda adına oynayan 20 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'da da bunu gerçekleştirirse yabancı statüsüne geçecek.

Gelecek sezondan itibaren kadroda 14, ilk 11'de 8 şeklinde uygulanacak ve kademeli olarak da düşürülecek yabancı kuralı sonrasında Ferdi'nin bu tercihi Fenerbahçe'yi yakından ilgilendirecek.

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet de önemli potansiyeli bulunan genç futbolcunun Türkiye'yi seçmesini istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Uluslar Ligi maçlarında Ferdi Kadıoğlu'nu A Milli Takım'a davet etmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için