Fenerbahçe'de yabancı sınırı şoku! Ferdi Kadıoğlu için gözler Şenol Güneş'te!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı sonrasında Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu daha da önem kazandı. Henüz milli forma tercihini yapmayan futbolcu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gelecek daveti bekliyor.



Ferdi, Türkiye formasını giyerse yerli statüsünde oynamaya devam edecek. Ancak altyaşlarda Hollanda adına oynayan 20 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'da da bunu gerçekleştirirse yabancı statüsüne geçecek.



Gelecek sezondan itibaren kadroda 14, ilk 11'de 8 şeklinde uygulanacak ve kademeli olarak da düşürülecek yabancı kuralı sonrasında Ferdi'nin bu tercihi Fenerbahçe'yi yakından ilgilendirecek.



Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet de önemli potansiyeli bulunan genç futbolcunun Türkiye'yi seçmesini istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Uluslar Ligi maçlarında Ferdi Kadıoğlu'nu A Milli Takım'a davet etmesi bekleniyor.



