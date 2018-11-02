Önder Özen,ilearasındaki dev derbide, kadro dışı bırakılan'in de olması gerektiğini söyledi.beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Özen, "Volkan ile Fenerbahçe arasında çözülmeyecek bir sorun olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminin, bugün Volkan Demirel'e mesaj çekip "Bugün oynuyorsun" demesini beklerdim. Volkan'ı kadroda görünce Fatih Terim, Fenerbahçe sahaya çıkıyor diyebilirdi" yorumunu yaptı.Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik görürkeni mağlubiyet yaşamayarak önemli bir başarı elde etmişti.