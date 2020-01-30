Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin kozu: Fizik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında oyun planını yine Kosovalı öğrencisinin üzerine kuracak.
Sarı - Lacivertliler'in hücumdaki önceliği, topları 25 yaşındaki forvetle buluşturmak olacak. 1.94'lük Muriqi, Trabzonspor savunması karşısında fizik üstünlüğüne güveniyor.
Bordo-Mavililer'de Gaston Campi, 1.93'lük boyuyla Fenerbahçe'nin golcüsüne çok yakın. Ancak Vedat Muriqi maç başına 4.6 hava topu kazanırken, Campi'de bu rakam 2.4...
Trabzonspor'un 1.83 boyundaki diğer stoperleri Hosseini ile Hüseyin'in Kosovalı oyuncuyla hava toplarında baş etmesi ise fazlasıyla zor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı - Lacivertliler'in hücumdaki önceliği, topları 25 yaşındaki forvetle buluşturmak olacak. 1.94'lük Muriqi, Trabzonspor savunması karşısında fizik üstünlüğüne güveniyor.
Bordo-Mavililer'de Gaston Campi, 1.93'lük boyuyla Fenerbahçe'nin golcüsüne çok yakın. Ancak Vedat Muriqi maç başına 4.6 hava topu kazanırken, Campi'de bu rakam 2.4...
Trabzonspor'un 1.83 boyundaki diğer stoperleri Hosseini ile Hüseyin'in Kosovalı oyuncuyla hava toplarında baş etmesi ise fazlasıyla zor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın