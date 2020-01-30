Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin kozu: Fizik!

Teknik Direktörü Ersun Yanal,karşısında oyun planını yine Kosovalı öğrencisinin üzerine kuracak.Sarı - Lacivertliler'in hücumdaki önceliği, topları 25 yaşındaki forvetle buluşturmak olacak. 1.94'lük, Trabzonspor savunması karşısında fizik üstünlüğüne güveniyor.Bordo-Mavililer'de, 1.93'lük boyuyla Fenerbahçe'nin golcüsüne çok yakın. Ancakmaç başına 4.6 hava topu kazanırken, Campi'de bu rakam 2.4...Trabzonspor'un 1.83 boyundaki diğer stoperleri Hosseini ile Hüseyin'in Kosovalı oyuncuyla hava toplarında baş etmesi ise fazlasıyla zor.