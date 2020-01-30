Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin kozu: Fizik!

Vedat Muriqi, her zaman olduğu gibi Trabzonspor karşısında da Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin kozu: Fizik!
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30 Ocak 2020 11:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında oyun planını yine Kosovalı öğrencisinin üzerine kuracak.

Sarı - Lacivertliler'in hücumdaki önceliği, topları 25 yaşındaki forvetle buluşturmak olacak. 1.94'lük Muriqi, Trabzonspor savunması karşısında fizik üstünlüğüne güveniyor.

Bordo-Mavililer'de Gaston Campi, 1.93'lük boyuyla Fenerbahçe'nin golcüsüne çok yakın. Ancak Vedat Muriqi maç başına 4.6 hava topu kazanırken, Campi'de bu rakam 2.4...

Trabzonspor'un 1.83 boyundaki diğer stoperleri Hosseini ile Hüseyin'in Kosovalı oyuncuyla hava toplarında baş etmesi ise fazlasıyla zor.

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