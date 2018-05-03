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Fenerbahçe'de veda zamanı! Sezon sonu gidiyor..

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana bir türlü istenileni veremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılıyor.

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe'de veda zamanı! Sezon sonu gidiyor..
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03 Mayıs 2018 12:01
Fenerbahçe'de affedildikten sonra kulübeden bile çıkamayan Ozan Tufan, ayrılık için gün sayıyor.

Sarı- lacivertli formayla en son 13 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a karşı oynayan 23 yaşındaki milli orta sahanın, sezon sonunda kesin olarak ayrılacağı bildirildi.

2020'ye kadar kontratı bulunan Ozan'ın İspanyol kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. 

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