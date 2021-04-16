Fenerbahçe'de vazgeçilmez adam: Szalai!

Attila Szalai, ocak ayında geldiği Fenerbahçe'de kısa sürede formaya ambargo koydu.



Macar savunmacı, ilk kez 25 Ocak'taki Kayserispor maçında görev yaptı. Szalai, o karşılaşmayla birlikte peş peşe 14 lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.



Takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki stoper, bir savunmacı olmasına rağmen ligde sadece 1 sarı kart gördü.



Szalai ayrıca hava topu kazanma, atak uzaklaştırma, şut engelleme gibi alanlarda takımın en iyilerinden biri oldu.



