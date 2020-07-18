Fenerbahçe'de varsa yoksa Gökhan Gönül

Fenerbahçe yeni sezon için zaten sağ bek arayışı içindeydi. Listenin başında da Gökhan Gönül vardı. Nabil Dirar krizi sonrası Gökhan'ın transferi aciliyet kazandı.

Fenerbahçe'de varsa yoksa Gökhan Gönül
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18 Temmuz 2020 11:40
Yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre, eski takım arkadaşını yeniden Fenerbahçe'ye getirmeye kararlı.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle henüz anlaşamadı. Sarı- Lacivertliler'in kısa sürede devreye girerek bu işi bitirmek istediği öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun hedefi, sezon noktalandıktan hemen sonra bu transferi duyurmak.

"SEZON BİTİNCE GÖRÜRÜZ"

35 yaşındaki sağ bek, transferi hakkında şunlar söylemişti;

"Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.




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