Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı!

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Enner Valencia, Gaziantep maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı!
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12 Nisan 2021 20:44
Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia, karşılaşmanın 77. dakikasında kendisini yere bıraktı ve kenara değişiklik istediğini iletti. Hakem Mete Kalkavan ise oyuncu için sedye istedi ve Valencia sedyeyle oyun dışına geldi.

Enner Valencia'nın yerine ise 81. dakikada Osayi Samuel oyuna dahil oldu.



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