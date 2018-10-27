Fenerbahçe'de Valbuena yol ayrımında!

kanatlarda sıkıntısı olmasına rağmen rağmenilk 11'de düşünmüyor.Cocu, tecrübeli futbolcu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmadığı gibi sonradan da oyuna sokmamaya başladı.Hollandalı teknik adamın, 34 yaşındaki Fransız futbolcuyu hem fizik kondisyon olarak yeterli görmediği hem de çok fazla top kaybı yaptığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.Lille'den teklif aldığı öğrenilen Valbunea'nın ücretinin yarısını kulübün ödemesine yönetimin razı olacağı da gelen haberler arasında..