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Fenerbahçe'de Valbuena yol ayrımında!

Fizik olarak yeterli görülmediği için F.Bahçe'de şans bulamayan Valbuena'nın bileti kesildi. 34 yaşındaki futbolcuyu Fransız ekibi Lille istiyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de Valbuena yol ayrımında!
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27 Ekim 2018 04:29
Phillip Cocu kanatlarda sıkıntısı olmasına rağmen rağmen Valbuena'yı ilk 11'de düşünmüyor.

Cocu, tecrübeli futbolcu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmadığı gibi sonradan da oyuna sokmamaya başladı.

Hollandalı teknik adamın, 34 yaşındaki Fransız futbolcuyu hem fizik kondisyon olarak yeterli görmediği hem de çok fazla top kaybı yaptığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.

LILLE İSTİYOR

Lille'den teklif aldığı öğrenilen Valbunea'nın ücretinin yarısını kulübün ödemesine yönetimin razı olacağı da gelen haberler arasında..

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