Fenerbahçe'de Valbuena yol ayrımında!

Phillip Cocu kanatlarda sıkıntısı olmasına rağmen rağmen Valbuena'yı ilk 11'de düşünmüyor.
Cocu, tecrübeli futbolcu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmadığı gibi sonradan da oyuna sokmamaya başladı.
Hollandalı teknik adamın, 34 yaşındaki Fransız futbolcuyu hem fizik kondisyon olarak yeterli görmediği hem de çok fazla top kaybı yaptığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.
LILLE İSTİYOR
Lille'den teklif aldığı öğrenilen Valbunea'nın ücretinin yarısını kulübün ödemesine yönetimin razı olacağı da gelen haberler arasında..
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Cocu, tecrübeli futbolcu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmadığı gibi sonradan da oyuna sokmamaya başladı.
Hollandalı teknik adamın, 34 yaşındaki Fransız futbolcuyu hem fizik kondisyon olarak yeterli görmediği hem de çok fazla top kaybı yaptığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.
LILLE İSTİYOR
Lille'den teklif aldığı öğrenilen Valbunea'nın ücretinin yarısını kulübün ödemesine yönetimin razı olacağı da gelen haberler arasında..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın