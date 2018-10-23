Fenerbahçe'de Valbuena ve Soldado gerçekleri!

Sivasspor maçına kadar Soldado, ligin ilk maçlarından sonra ise Valbuena'nın neden oynatılmadığı kamuoyunun cevabını en çok merak ettiği soruydu. Slimani'nin sakatlığında Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verilirken, Mathieu Valbuena 0-0 giden mücadelede ısınmaya dahi gönderilmedi. İki oyuncunun az oynatılmasındaki ana sebebin sözleşmelerindeki maddeler olduğu ortaya çıktı.Her iki oyuncunun da sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Ama iki oyuncunun sözleşmelerindeki 1 yıllık opsiyon Fenerbahçe futbol yönetimini tedbirli davranmaya itiyor. Soldado, bu sezon 20 maç oynarsa sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzuyor. Valbuena ise 25 maçta forma giyerse aynı şekilde 1 yıl lık sözleşmeye daha sahip oluyor. Soldado sözleşmesindeki ekstralarla yılda yaklaşık 4 milyon Euro kazanıyor. Valbuena'da bu ücret; yıllık 3.5 milyon Euro civarında...Ligde 5, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2, toplamda 7 maça çıkan ve Avrupa Ligi kadrosunda bulunmayan İspanyol golcü, 13 resmi karşılaşma sonrası 1 yıllık sözleşmeye hak kazanacak.Bu sezon 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ön eleme ve 1 Avrupa Ligi olmak üzere 6 maça çıktı. Fransız oyuncu, sezon sonuna kadar 19 resmi maça daha çıkarsa sözleşmesi bir yıl uzuyor.