Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

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Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi
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15 Nisan 2021 20:20
Fenerbahçe Beko, 2 basketbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve toplam pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN AÇIKLAMA
 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.



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