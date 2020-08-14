Fenerbahçe'de üst üste vedalar

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un göreve gelmesinden sonra hem yönetim kurulu hem de futbol takımında birçok isim görevinden ayrıldı.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'de üst üste vedalar
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14 Ağustos 2020 11:33
Fenerbahçe'de son iki yılda ciddi değişim yaşandı. Başkan Ali Koç'un göreve gelmesinden sonra hem yönetim kurulu hem de futbol takımında birçok isim görevinden ayrıldı. Bunun sonuncusu Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifası oldu. Koç'tan sonra kulüpteki en yetkili kişi olan Özsoy, son dönemde geri planda kalması ve yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle istifa etti. Semih Özsoy bilindiği gibi Başkan Koç'un en çok güvendiği arkadaşlarından biriydi.

İki kadın üye bıraktı
Sarı-lacivertli kulüpte benzer şekilde Başkan Ali Koç'a çok yakın olan Metin Şen de geçen sene istifasını sunmuştu. Bu iki önemli istifanın yanı sıra Nazlı Ercan ve Belgin Aral da yönetimdeki görevlerini bırakmıştı. Sarı-lacivertli yönetim kurulu dışında futbol takımında da son dönemde sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istifaları yaşandı. Phillip Cocu ise Aralık 2018'de yönetim tarafından görevden alınmıştı.



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