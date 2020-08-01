Fenerbahçe'de üç ismin kaderi Erol Bulut'a bağlı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki kaderini yeni teknik patron Erol Bulut belirleyecek.
Bu üç için hazırlanan rapor, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'a sunulacak.
Kadrosunda tecrübeli futbolcular bulundurmaktan yana tavır sergilemesi beklenen Erol Bulut'un bu futbolcuların şartlar oluşması halinde kalmalarına sıcak bakması bekleniyor.
Bu üç için hazırlanan rapor, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'a sunulacak.
Kadrosunda tecrübeli futbolcular bulundurmaktan yana tavır sergilemesi beklenen Erol Bulut'un bu futbolcuların şartlar oluşması halinde kalmalarına sıcak bakması bekleniyor.