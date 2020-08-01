Fenerbahçe'de üç ismin kaderi Erol Bulut'a bağlı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimle ilgili kararı yeni teknik direktör Erol Bulut verecek.

Fenerbahçe'de üç ismin kaderi Erol Bulut'a bağlı
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01 Ağustos 2020 13:15
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki kaderini yeni teknik patron Erol Bulut belirleyecek.

Bu üç için hazırlanan rapor, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'a sunulacak.

Kadrosunda tecrübeli futbolcular bulundurmaktan yana tavır sergilemesi beklenen Erol Bulut'un bu futbolcuların şartlar oluşması halinde kalmalarına sıcak bakması bekleniyor.



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