Fenerbahçe'de tüm testler negatif

Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Fenerbahçe'de tüm testler negatif
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18 Ağustos 2020 18:47
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.

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