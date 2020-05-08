Fenerbahçe'de tüm takıma yeniden Kovid-19 testi!

Fenerbahçe, futbol takımı içerisindeki bir personelde koronavirüs çıkmasının ardından yeni bir karar aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de tüm takıma yeniden Kovid-19 testi!
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08 Mayıs 2020 17:37
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının içerisinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda yeni bir karar aldı.

Sarı - lacivertliler, koronavirüs semptomları barındıran diğer çalışanın test sonucunun negatif olduğunu belirtirken, tüm takımın tekrar teste gireceği açıklandı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı; Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.

İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır

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