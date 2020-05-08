Fenerbahçe'de tüm takıma yeniden Kovid-19 testi!

, futbol takımının içerisinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda yeni bir karar aldı.Sarı - lacivertliler, koronavirüs semptomları barındıran diğer çalışanın test sonucunun negatif olduğunu belirtirken, tüm takımın tekrar teste gireceği açıklandı.Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı; Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır