Fenerbahçe'de transferler tamam, sıra Erol Bulut'ta

Fenerbahçe Yönetimi, limit sorununu çözdü. Emre Belözoğlu müthiş bir operasyonla as takıma 16 transfer yaptı. Son yıllarda eşi görülmemiş genişlikte bir kadro kuruldu. Yönetim ve Belözoğlu, üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Artık gözler Erol Bulut ve ekibine çevrildi. Peş peşe patlayan transfer bombaları sonrası 45 yaşındaki teknik adamın üzerindeki baskı da arttı. Bunun farkında olan Erol Bulut, yardımcılarıyla birlikte yoğun bir mesai yapıyor. Bulut'un ilk hedefi, istediği oyun sistemini oturtmak.



Ana plan 4-2-3-1



Erol Bulut, elindeki oyuncuları en iyi değerlendireceği sistem olarak 4-2-3-1'i görüyor. Bu nedenle ana oyun planı bu diziliş olacak. İleri uçta Samatta ve Ademi, onlara geriden destek verecek isimler olarak ise Pelkas ve Mert Hakan düşünülüyor. Caner ve Gökhan'ın yapacağı bindirmeler, Bulut'un sisteminde önemli bir yer tutuyor. Onların önünde solda Perotti ve Ferdi, sağda ise Valencia ve Thiam formanın ilk adayları. Bu oyuncular daha çok içeri yaklaşarak hem Gökhan ve Caner'e alan açacak hem de ceza sahasında Fenerbahçe'nin daha kalabalık olmasını sağlayacak.



Tam kadro çalışamadı



Şu an için yeri garanti görünen isimler Altay, Lemos, Tisserand, Gustavo, Sosa ve Samatta. Başarılı teknik adam, sezon başlayalı kısa süre olmasına rağmen takım savunmasında kat edilen mesafeden memnun. Bulut, Tisserand ve Lemos birbirine alıştıkça defans anlamında çok daha iyi olacaklarına inanıyor. Bulut'u en çok zorlayan konu, hemen her geçen gün yeni isimlerin takıma katılması nedeniyle tam kadroyla taktik çalışması yapamamış olması. Şu anda da birçok isim Milli takımlarda olduğu için Erol Bulut'un bu konuda biraz daha beklemesi gerecek.