Fenerbahçe'de transferler gecikti, teknoloji fayda etmedi

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın beklentileri gerçeğe dönüşemedi. Cocu ve Koeman'la facia sezon yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Ersun Yanal'ın gelişiyle umutlar yeşermişti. Ancak deneyimli teknik adamın olumlu açıklamaları somut sonuçlara geçiş olmasına katkı sağlamadı. Erzurum maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, ilk maçında takımın konumunun aldatıcı olduğunu söylemişti ancak son olarak takımının 10 kişi Konyaspor'u yenememesi onu da rahatsız etti.1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Ersun Yanal,diye konuşmuştu. Şimdi F. Bahçe'nin fikstürü daha da zor. Sarı-Lacivertliler 6 hafta içindeile maç yapacak. Avrupa'da da kritikdeplasmanı yaşanırken taraftarlar da stres içinde.Ersun Yanal, devrenin bitiminin ardından Antalya kampında oyuncularını yeni sisteme adapte etmeye çalıştı. Drone ile oyuncular tek tek gözlemlendi. Tecrübeli hoca, oyuncularının hatalarını anlatarak, takımdaşlık seviyesini yukarıya taşımaya çalıştı. Sadık dışında da takviyeler kampa yetişmedi. Transferlerin yine kampa yetişmemesi uyum sürecini de uzattı. Sadık dışındaki oyuncuların alışması zaman alıyor. Yanal, tüm bu olumsuzluklara rağmen takımın yukarıya tırmanacağı inancında.