Fenerbahçe'de transferin şifresi: Bedava ve en iyisi

Şampiyonluğa sekiz yıldır hasret kalan Fenerbahçe; bu sezon hem bu hasreti dindirmek hem de dördüncü yıldızı armasına ekletmek istiyor. Geçtiğimiz yıl özellikle ikinci yarıdan itibaren yaşanan hayal kırıklığının ardından planlamasını erken yapan sarı-lacivertliler aylar öncesinde anlaştığı isimlere transfer sezonunu başlamasıyla birlikte birer birer imza attırdı. F.Bahçe'nin şu ana kadar yaptığı yedi transferin ortak özelliği; mevkilerini 'en iyi istatistiklere sahip oyuncuları' olması.



BEDAVAYA ALDI



Sar-lacivertliler ligin en çok gol atan (7) sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki (11) Caner 'i, en çok top kapan sağ beki (59) Gökhan ile en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları Sosa (84) ile Mert Hakan'ı (78) renklerine bağladı.



Mert Hakan, Süper Lig'de en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) orta saha oyuncusu oldu.



