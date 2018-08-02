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Fenerbahçe'de transferde son gün operasyonu

Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirecek olan Fenerbahçe, Slimani'nin transferini bitirmek istiyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de transferde son gün operasyonu
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02 Ağustos 2018 05:22
Fenerbahçe için bugün kritik gün... Kadrosuna genç isimleri kattıktan sonra Ganalı kanat-forvet Andre Ayew ile daha da güçlenen Fenerbahçe, yeni bir yıldıza daha kavuşmak üzere... F.Bahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin forveti Islam Slimani'nin transferini bugün bitirmesi bekleniyor.

Cezayirli golcü ile daha önce prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi bugün açıklamak zorunda. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya oyuncu bildirimi için bugün son gün...

TEK HEDEF BENFİCA MAÇI
Bilindiği gibi Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Kanarya, bu kritik maç öncesi 30 yaşındaki Islam Slimani'yi bugün açıklayarak Benfica maçında oynatmak istiyor.

ESKİ TAKIMI DA ONU İSTİYOR
Cezayirli santrfor için Portekiz medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Slimani'ye eski takımı S.Lizbon da talip. Leicester City, oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralık olarak vermeye daha sıcak bakıyor.



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