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Fenerbahçe'de transfer için sıcak saatler

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde işi sıkı tutan F.Bahçe, kulüpleriyle yol ayrımındaki isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe, Bruno Martins Indi veya Diego Reyes'ten birine bugün imza attırabilir.

Kaynak: Güneş
Fenerbahçe'de transfer için sıcak saatler
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02 Ağustos 2018 09:57
Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi UEFA'ya oyuncu listesini verecek olan sarı-lacivertliler, bugün bombayı patlatmayı hedefliyor.

Hücum ile birlikte savunmaya da takviye yapacak olan Kanarya, listesindeki isimlerden Bruno Martins Indi ve Diego Reyes'ten birine imza attırmaya hazırlanıyor.

Önceliği Martins olan F.Bahçe, Stoke City ile yollarını ayırmak isteyen Hollandalı için tüm şartları zorluyor.

Premier Lig'e veda eden Stoke City'de forma giymek istemediği iddia edilen 26 yaşındaki stoperi kiralamak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu konuda ısrarcı tavrını sürdürüyor.

Ada ekibiyle pazarlıklara devam eden sportif direktör Comolli, bu transferde pürüz çıkması halinde temasta olduğu diğer bir yıldıza yönelecek.

RAKİP BORDEAUX!

F.Bahçe, Martins'in alternatifi olarak rotayı daha önce gündeminde bulunan ve teması kesmediği Diego Reyes'e çevirecek.

Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper de birçok kulübün listesinde yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Matias Bunge'nin geçtiğimiz günlerde "Bordeaux'nun teklifi cazip. Sunduğu teklifi beğendik" sözlerine rağmen Comolli, bu futbolcudan da vazgeçmiyor.

Hollandalı teknik adamın, savunmaya takviye konusunda vatandaşı Bruno Martins Indi'yi istediği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu durumu kulübün sportif direktörü Comolli'ye de iletti.

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