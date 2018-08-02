Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi UEFA'ya oyuncu listesini verecek olan sarı-lacivertliler, bugün bombayı patlatmayı hedefliyor.Hücum ile birlikte savunmaya da takviye yapacak olan Kanarya, listesindeki isimlerdenve'ten birine imza attırmaya hazırlanıyor.Önceliği Martins olan F.Bahçe, Stoke City ile yollarını ayırmak isteyen Hollandalı için tüm şartları zorluyor.Premier Lig'e veda eden Stoke City'de forma giymek istemediği iddia edilen 26 yaşındaki stoperi kiralamak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu konuda ısrarcı tavrını sürdürüyor.Ada ekibiyle pazarlıklara devam eden sportif direktör Comolli, bu transferde pürüz çıkması halinde temasta olduğu diğer bir yıldıza yönelecek.F.Bahçe, Martins'in alternatifi olarak rotayı daha önce gündeminde bulunan ve teması kesmediği Diego Reyes'e çevirecek.Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper de birçok kulübün listesinde yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Matias Bunge'nin geçtiğimiz günlerde "Bordeaux'nun teklifi cazip. Sunduğu teklifi beğendik" sözlerine rağmen Comolli, bu futbolcudan da vazgeçmiyor.Hollandalı teknik adamın, savunmaya takviye konusunda vatandaşı Bruno Martins Indi'yi istediği öğrenildi.Tecrübeli çalıştırıcı, bu durumu kulübün sportif direktörü Comolli'ye de iletti.