Golcü adayı çok

Stoperde iki alternatif

Dört sezonluk aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Premier Lig'e çevrildi. Hücum hattını sağ kanatta forma giymesi beklenen Andre Ayew ile takviye eden sarı-lacivertli takımın en az birer santrfor ve stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, şartların uyması halinde bir de orta saha oyuncusu alınabileceği öğrenildi. Premier Lig'de transferin 9 Ağustos Perşembe günü sona ermesiyle birlikte takımlarında forma şansı az görünen çok sayıda yıldızın bir başka lige transfer olması beklenirken, Fenerbahçe de bu pazarın hareket kazanmasını bekleyen takımlar arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer arayışında olduğu bölgeler için Ada'da öne çıkan alternatifler...Geçen sezon Tottenham'dan Vincent Janssen'i kiralayan Fenerbahçe yeni golcüsünü de aynı yöntemle kadrosuna katacak. FFP nedeniyle bonservis harcaması zor görünen Cocu'nun takımının bu mevki için ise alabileceği oyuncu havuzu oldukça geniş. Chelsea'nin geçen sezon kiralık olarak başka takımlara yolladığı Tammy Abraham ve Michy Batshuayi ikilisinden en az birini yeniden kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal'de geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lucas Perez kadroda düşünülmüyor. Liverpool'un adı Fenerbahçe ile anılan oyuncusu Divock Origi ve Tottenham'dan Vincent Janssen ile Fernando Llorente de diğer alternatifler. Chelsea'de Hazard ve Hudson-Odoi'nin gerisinde kalması beklenen Lucas Piazon da Fenerbahçe'nin hücum hattına zenginlik katabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor.Barcelona'dan Marlon ve bonservisi elinde olan Diego Reyes ile de ilgilenen sarı-lacivertlilerin İngiltere'den kadrosuna katması muhtemel stoper ise Chelsea'li Kurt Zouma ve Manchester City'den Eliaquim Mangala. Chelsea'de yedek kalan Zouma geçen yılı Stoke City'de kiralık geçirmişti. Bir diğer alternatif Mangala ise Guardiola'nın kadroda düşünmediği bir isim. Stones, Laporte, Otamendi ve Kompany'den oluşan stoper rotasyonunun dışında kalan Mangala Premier Lig'de kalmazsa Fener'e yeşil ışık yakabilir.