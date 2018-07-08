Fenerbahçe'de transfer gerilimi!

İLGİLİ VİDEO

yönetiminde sezonu açantransfer sessizliği devam ediyor. Ali Koç'un başkanlığıyla beraber Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Cocu ile sıfırdan başlayan sarı-lacivertliler, 9 Temmuz'da İsviçre kampının başlayacak olmasına rağmen transferde henüz somut bir adım atamadı.Finansal Fair Play nedeniyle temkinli olmak zorunda kalan sarı-lacivertli kulüpte, özellikle sözleşmesi elinde olan ve kiralanmaya müsait isimler üzerinde duruluyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla anlaşma ya da sözleşme yapılamadı. Fenerbahçe'de Comolli yönetiminde yoğun bir çaba harcanmasına karşın birçok isimden beklenen karşılık bulunamadı.Jack Wilshere konusunda çok istekli olan Fenerbahçe, bonservis sorunu olmamasına rağmen yıllık maaş ve imza parası gibi konulara takıldı. Son anda devreye West Ham'ın girmesiyle de iş iyice tıkandı ve İngiliz kulübü bu transferden başarılı çıktı.Forvet konusunda Bas Dost ismi ağırlık kazansa da karmaşa yaşanıyor. Bas Dost'un 15 milyon euroya yakın istediği maaş ve imza parası ile FIFA ve kulübü Sporting arasındaki sıkıntılar sürüyor. Sporting ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü, henüz olumlu sürece giremedi. Benzer şekilde St.Etienne'den Lille'e giden Jonathan Bamba da Fenerbahçe'nin hedefe alıp kaybettiği diğer bir isim oldu.Kaleci konusunda da Fenerbahçe adım atamadı. Volkan Demirel ile kampın başlamasına 2 gün kala sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe'de tek kaleci Carlos Kameni kaldı. Yıllık 2.2 milyon euro alan Kameni ile de yolların ayrılması bekleniyor.Stoper konusunda da Neto'nun ayrılmasıyla elinde 2 oyuncusu kalan Fenerbahçe'de Yerry Mina konusu da çözümsüzlüğe gitti. Dünya Kupası'nda 3 golle parlayan Mina'nın Dortmund, Liverpool ve Everton'un listesine girmesi transferi bir hayli zora soktu.