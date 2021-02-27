Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında galibiyetin anahtarı 'İlk gol'

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de galibiyetin şifresi istatistiklerde yatıyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk golü attığı ve öne geçtiği hiçbir maçta puan kaybetmemesi dikkat çekiyor. Geride kalan 25 haftada 13 maçta ilk golü atan Kanarya bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı başardı. Geriye düşüp daha sonra öne geçtiği maçların da hepsinden sahadan 3 puanla ayrıldı.



TERSİ OLURSA ZORLANIYOR



Teknik direktör Erol Bulut'un Trabzonspor karşısında da taktik planını ilk golü atıp öne geçmek ve sonrasında skoru koruyarak galibiyete ulaşmak üzerine kurması bekleniyor. Fenerbahçe ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda ise zorluk yaşıyor. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon ilk golü yediği 10 mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildi, 1 kez berabere kaldı; 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.



