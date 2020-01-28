Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.