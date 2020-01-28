Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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28 Ocak 2020 22:52
Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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