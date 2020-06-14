Fenerbahçe'de Trabzonspor kenetlenmesi! 'Buna ihtiyacımız vardı'

Fenerbahçe, 16 Haziran Salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Trabzonspor maçı öncesi kenetlendi. Kayserispor maçını 10 kişi ve geriden gelinerek kazanılması takım adına büyük bir motivasyon oldu.



Riva'da yapılan kampı çok iyi şekilde geçiren Fenerbahçe'de futbolcular, "Bu sezonki en güzel ve keyifli anlardı" demişti. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio üçlüsünün etkisi ile takımın havası bu kamp sürecinde tamamen değişti. Kayserispor maçının zorlu şekilde kazanılması da özgüven kazandırdı ve takımı adeta ateşledi.



Maçın ardından Fenerbahçeliler, "İşte buna ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerde, "Kayseri maçı normal şekilde kazanılsa takım üzerinde bu kadar olumlu etkisi olmazdı. Oyuncular kendine güvenini tekrar kazandı ve sezonun en önemli maçı öncesi tam anlamıyla kenetlendi" yorumu yapıldı.



Maç sonu da soyunma odasında büyük sevinç vardı. Teknik Direktör Tahir Karapınar da oyunculara yaptığı konuşmada, "10 kişi geriden gelerek kazanmak kolay iş değildir. Bunu başardınız. Sanki yıllardır sizinle birlikteymişim gibi hissediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



