  •  
    Beşiktaş'tan istediler, Galatasaray'dan aldılar
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer
  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Benzia için transfer gelişmesi! Ayrılıyor mu?
  •  
    "O bara gidip o kadınla evleneceğim dedim ve"

Fenerbahçe'de Tolgay ilk 11'e giriyor

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması için ilk 11'de yapılacak değişim de belli oldu.

Kaynak: Star
Fenerbahçe'de Tolgay ilk 11'e giriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 10:35
Fenerbahçe, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Beniza sonrası ilk 11'de yapılacak değişim de belli oldu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, ismi TFF listesine yazılmadığı için artık ligde oynayamayacak olan Cezayirli futbolcunun yerine Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'ı oynatacağı öğrenildi. Tolgay, Göztepe maçında da son 27 dakikada Benzia'nın yerine oyuna girmişti. Sarı-Lacivertli takımın hocası sakatlanan Sadık'ın yerine Serdar Aziz'i oynatmayı düşünürken, Moses'i de ilk 11'e monte etmek istediği ve büyük ihtimalle de Ayew'i kulübeye çekeceği ifade edildiSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için