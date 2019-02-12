'de'ndemaçının öncesinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı.Sarı-lacivertlilerin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ısınma sırasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.Tolgay Arslan'ın yerine Fenerbahçe'de Eljif Elmas ilk 11'e dahil edilen isim oldu. Tolgay Arslan'ın yerine de yedek kulübesinde Michael Frey eklendi.Böylece sarı-lacivertlilerde Zenit maçında orta sahada Mehmet Topal, Jailson ve Eljif Elmas görev almış oldu.Maçın ardından Tolgay Arslan ile ilgili konuşan Ersun Yanal "Tolgay'ın durumu çarşamba günü belli olacak. Kas sakatlığı var ama zaten cezalı olduğu için bir sonraki maça yetişir. Kesin konuşmak istemiyorum tabii, kontrollerden sonra belli olacak." açıklamasını yaptı.