Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

Fenerbahçe'de Max Kruse depreminin artçıları sürüyor. Yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki oyuncu, tıpkı Alman yıldız gibi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti
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26 Haziran 2020 08:50
Fenerbahçe, Max Kruse ve Miha Zajc'ın ardından yeni bir FIFA vakasıyla karşı karşıya... Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

YANAL'IN İSTEĞİYLE ALINMIŞTI

Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

Fenerbahçe döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.



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