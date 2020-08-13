Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor

Fenerbahçe'de geleceğindeki belirsizlik devam eden Tolgay Arslan için Hannover ile görüşmeler sürüyor.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor
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13 Ağustos 2020 17:22
Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerden biri olan Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüştü. Menajer Ahmet Bulut'un, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.



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