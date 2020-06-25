Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Yeni Malatya'ya karşı yok!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Yeni Malatya'ya karşı yok!
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25 Haziran 2020 18:06
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sakatlandığını açıkladı.

Antrenmanda ağrı hissettiği belirtilen Tolga'nın sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu, takımının 29. haftada oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"



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