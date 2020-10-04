Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci tepkisi

Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci tepkisi
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04 Ekim 2020 10:11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.

Skor 2-0 iken ve dakikalar 74'ü gösterirken Tolga hamlesi yapan Bulut, oyunun gidişini de etkiledi. Tolga Ciğerci'nin girmesi sonrası geriye çekilen Fenerbahçe, kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşadı. Sarı-lacivertliler bu duruma sert tepki gösterdi, eleştiriler getirdi.



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