Fenerbahçe'de Tisserand ve Lemos formayı unuttu

Fenerbahçe'de sezon başında savunma hattının kritik isimleri olarak görülen Tisserand ve Lemos adeta formayı unuttu.

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Fenerbahçe'de Tisserand ve Lemos formayı unuttu
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16 Nisan 2021 11:25
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Fenerbahçe, savunmadaki sorunu çözmek için sezon başında Marcel Tisserand'ı 4 milyon Euro'ya, Mauricio Lemos'u ise 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Sarı-Lacivertliler'de stoperdeki ikili olması beklenen bu oyuncular, Serdar'ın form tutması ve yeni transfer Szalai'nin formayı kapmasıyla birlikte son dönemde adeta formayı unuttu.

Tisserand son 6 lig maçında sadece Beşiktaş derbisinde 30 dakika şans buldu. Lemos ise ligde 21 Ocak'taki Sivas maçından beri süre alamadı.



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