Fenerbahçe'de Tisserand ve Lemos formayı unuttu

Fenerbahçe, savunmadaki sorunu çözmek için sezon başında Marcel Tisserand'ı 4 milyon Euro'ya, Mauricio Lemos'u ise 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.



Sarı-Lacivertliler'de stoperdeki ikili olması beklenen bu oyuncular, Serdar'ın form tutması ve yeni transfer Szalai'nin formayı kapmasıyla birlikte son dönemde adeta formayı unuttu.



Tisserand son 6 lig maçında sadece Beşiktaş derbisinde 30 dakika şans buldu. Lemos ise ligde 21 Ocak'taki Sivas maçından beri süre alamadı.



