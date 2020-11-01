Fenerbahçe'de Tisserand sevinci!

Karın ağrısı şikayetiyle önceki gün yapılan idmana katılamayan Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, dünkü çalışmanın tamamında takımla antrenman yaptı.



Tisserand'ın yarın Antalyaspor mücadelesinde oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, geldiği günden bu yana teknik heyetin vazgeçilmezi oldu. Galatasaray maçıyla formayı kapan Demokratik Kongolu oyuncu, geride kalan 4 maçta da 90 dakika forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi. Tisserand'ın yarınki maçta 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.



ÖNCE SAMATTA SONRA CISSE



FENERBAHÇE'DE Antalya maçında hangi oyuncuların 11'de başlayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Erol Bulut'un Antalya mücadelesinde Ally Samatta'yı santrforda görevlendireceği öğrenildi. Tanzanyalı forvet ile maça başlayacak olan tecrübeli teknik adam, skor gelmemesi halinde kulübeden Papiss Cisse'yi silah olarak sahaya sürecek. Bilindiği gibi Bulut, devre arasına 1-0 geride girilen Trabzonspor maçında Sosa-Cisse değişikliğiyle maça damga vurmuş ve 3-1'lik galibiyetin baş mimarı olmuştu.



