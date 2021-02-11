Fenerbahçe'de Tisserand formasına kavuşuyor

Karagümrük maçı öncesi deneyimli stoperden sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 5 maçtır forma giyemeyen 28 yaşındaki oyuncu dün takımla çalıştı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Tisserand formasına kavuşuyor
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11 Şubat 2021 13:09
Ligde Galatasaray kupada da Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe için cumartesi günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı yeniden ayağa kalkmak adına büyük önem taşıyor.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncusundan yararlanamayan Sarı-Lacivertliler'de zorlu maç öncesi Marcel Tisserand'dan sevindirici haber geldi. Sivas deplasmanında sakatlanan, ligde Kayseri, Rize, Hatay ve Galatasaray, kupada da Başakşehir maçlarında oynayamayan Demokratik kongolu oyuncu dün akşam takımla çalıştı.

Pelkas ve İrfan bireysel çalışıyor

Pazartesi gününden itibaren saha çalışmalarına başlayan 28 yaşındaki oyuncu ilk bölümde yer alırken, ardından özel program dahilinde çalışmasını sürdürdü. 28yaşındaki savunmacının Karagümrük maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan isimlerden Pelkas ise bireysel olarak çalışmalarını devam ettirdi. Hafta başından bu yana saha çalışmalarını sürdüren İrfan Can'ın da tedavisi devam ediyor.



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