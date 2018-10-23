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Fenerbahçe'de teşhis var, tedavi yok!

Fenerbahçe'de başkanından yönetimine, Comolli'den Cocu'ya kadar herkes rüzgarı tersine çevirmeye çalışıyor.

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'de teşhis var, tedavi yok!
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23 Ekim 2018 04:00
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve kabustan bir türlü uyanamayan Fenerbahçe'de kötü gidişin nedenleri bir kez daha gündeme oturdu. Başkandan yönetimine, Comolli'den Cocu'ya kadar herkes krizi aşmak için radikal önlemler alsa da başarılı saha sonuçları bir türlü gelmedi.

Sarı-lacivertli kulüpte hataların nereden kaynaklandığına dair teşhis de konuldu üstelik. Ancak tedavi sürecinde yapılan tüm hamleler başarısız oldu. İşin oyuncu kalitesi takımın en büyük problemi olarak ön plana çıkıyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ: Göreve geldikten sonra 'Soyunma odasına inmem' dese de zaman içinde takıma müdahale etmek zorunda kaldı. Problemleri böyle çözeceğini düşünse de yaptığı konuşmalar oyuncuları ateşlemeye yetmedi. Maddi sıkıntıya rağmen ödemeleri de zamanında yapması işe yaramadı.

YÖNETİM KURULU: Yemek organizasyonlarından farklı olarak kahvaltıya Sivas maçından önce tüm Samandıra personelini de çağırdılar. 'Biz bir aileyiz' mesajı altında takımın kenetleneceği düşünüldü ancak sonuç alınamadı.

SPORTİF DİREKTÖR COMOLLI: Futbolcularla tek tek konuştu. 'Her sorununuzu bana anlatacaksınız' dedi ama yaptığı toplantılar da kötü gidişi durduramadı. Son zamanlarda Samandıra Tesisleri'nde fazla mesai yapması sonuçsuz kaldı.

TEKNİK PATRON COCU: Sezon başından beri farklı sistemler denedi. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-4-2'lik dizilişler de 3 puana yetmedi. Güler yüz takındı olmadı, kızdı işe yaramadı. Yardımcılarını bile değiştirse de rakiplerin kilidini açamadı.

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