Fenerbahçe'de tercih Löw mü, Labbadia mı?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına, Hertha Berlin'de Bruno Labbadia'nın ekibinde yer alan Erdinç Sözer getirildi.

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Fenerbahçe'de tercih Löw mü, Labbadia mı?
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01 Nisan 2021 09:00


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