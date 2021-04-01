Fenerbahçe'de tercih Löw mü, Labbadia mı?
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına, Hertha Berlin'de Bruno Labbadia'nın ekibinde yer alan Erdinç Sözer getirildi.
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01 Nisan 2021 09:00
Fenerbahçe
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