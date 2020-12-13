Fenerbahçe'de tepki; "Jailson'u arar hale geldik"

Lemos'tan sonra dün bu kez Tisserand yaptırdığı gereksiz penaltıyla F.Bahçe'yi yaktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tepki; 'Jailson'u arar hale geldik'
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13 Aralık 2020 13:26
Fenerbahçe'nin savunma çilesi bu sezon da devam ediyor. Yeni transferler Mauricio Lemos ile Marcel Tisserand da yaraya merhem olamadı.

Lemos, Fatih Karagümrük maçında yaptırdığı 2 penaltı ve Trabzonspor ile Beşiktaş derbilerindeki kötü oyunları sonrası gözden düşmüştü.

Dün bu kez sahneye Marcel Tisserand çıktı. Maçın başında hiç pozisyon yokken yaptırdığı gereksiz penaltıyla takımın moralini alt üst etti.

Taraftarlar sosyal medyada Demokratik Kongo'lu stopere tepki gösterirken, "Jailson'u arar hale geldik" paylaşımları yapıldı...



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