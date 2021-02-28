Fenerbahçe'de tepeden tırnağa sterilizasyon

Trabzon kentinde son haftalarda yoğunlaşan Covid-19 vakalarına karşı bir dizi sterilizasyon önlemleri alarak İstanbul'dan hareket eden sarı lacivertliler, takımı virüse karşı izole etmeye çalıştılar.



TEMAS EDİLECEK HER YER DEZENFEKTE EDİLDİ



Vaka artış sıralamasında Türkiye'de 3. sırada gözüken Trabzon'a gidilmeden önce başlayan tedbirlerde önce takımın konaklayacağı otel ele alındı.



Fenerbahçeli yetkililer, futbolcuların, teknik heyet, personel ve yöneticilerin konaklayacağı otelin yönetimiyle temasa geçip bütün tesisin dezenfekte edilmesini istediler. Otel yönetimi tepede tırnağa bütün tesisi 2 kez üst üste dezenfekte ettirdi.



Fenerbahçe kafilesi kente gelmeden önce bütün personeline Covid-19 testi yaptıran otel yetkilileri tamamı negatif çıkan bir ekiple Fenerbahçe kafilesini karşıladı.



OTOBÜS DE STERİLİZE EDİLDİ



Otelde alınan önlemlerin yanı sıra takım otobüsü için de titizlik gösterildi. Fenerbahçe'yi dün akşam havalimanından alıp otele götüren, bugün de stada, maç sonunda da hava limanına götürecek otobüse de sterilizasyon uygulandı.



Fenerbahçe'nin Trabzon seyahatinde kullandığı kiralık otobüsün her yeri takım ve heyet gelmeden dezenfekte edilerek sağlık önlemlerinde hata yapılmamaya gayet edildi.



