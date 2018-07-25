Fenerbahçe'de tempo iyice arttı!

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ağır idmanları devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere 2 çalışma yapan Fenerli futbolcular, yüksek tempoda zaman zaman zorlansalarda şikayetçi olmadılar!Sabah yapılan çalışmanın 2. bölümü taktik ağırlıklı geçerken, akşam saatlerinde kondisyon aırlıklı çalışma yapıldı.Fenerbahçe'de bazı futbolculara özel çalışma programı uygulandığı da gelen haberler arasında. Benfica maçına kadar takımı mümkün olan en hazır hale getirmeye çalışan Hollandalı teknik dama, Samandıra'ya gelen sportif direktör Damien Comolli ile bir de bir görüşme yaptı. İkili toplantıda takımın son durumunu masaya yatırdı.Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, menisküs ameliyatı geçirdi. Fenerbahçe sağlık heyetinin hedefi 32 yaşındaki futbolcunun, Süper- Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor maçına kadar hazır hale gelmesi..