Fenerbahçe'de tek hedef: 3 puan!

Liglerin yeniden başlamasının ardından ilk kez İstanbul dışına çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de tek hedef: 3 puan!
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07 Temmuz 2020 12:12
Salgın sonrası oynadığı 4 maçın 3'ü kazanıp, Avrupa Ligi hedefini sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Tahir Karapınar yönetiminde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan Sarı-Lacivertli ekibin hocası Karapınar, "Hedefe giden yolda iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Rakibimiz dipten kurtulup rahatlamak istiyor. Biz ise kötü giden bir sezonu Avrupa Ligi'ne katılarak bitirmek istiyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz" yorumunu yaptı.



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