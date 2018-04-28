Fenerbahçe'de TARİHİ buluşma; Aziz Yıldırım ve Ali Koç

İLGİLİ VİDEO

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirdi.Ali Koç ile bir araya gelen Aziz Yıldırım: "Ali bey ile beraber 6 yıl çalıştım Benim tek isteğim vardı; Yargıtay'dan da beraat etmek. Benim başkanlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraat edecek. Benim tek düşüncem bu. Fenerbahçe beraat edecek, üzerimizdeki kara leke kalkacak. Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım, benim başkanlıkla, koltukla ilgili bir sıkıntım yok" DEDİ.Ali Koç: "Sayın başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından konuşma yapmaya gerek yok. Bunun üstüne konuşma olmaz" ifadelerini kullandı.Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un önümüzdeki hafta cumartesi günü kahvaltıda bir araya gelmesi için çağrıda bulunan ve iki başkanın da bu duruma sıcak baktığını ifade eden Küçük, "Birlik ve beraberlik adına, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmemiz gerekiyor. İki başkan adayı ile de görüştüm. Bir önerim var; iki başkanımıza da uygun olursa önümüzdeki cumartesi günü kahvaltıda buluşun; Yıldırım mütabakatı. Bunu yapmak zorundayız" dedi.Beşiktaş'ın aldığı "maça çıkmama" kararını da değerlendiren Küçük, "Federasyon bize göre adil olmayan bir karar vermiştir. Beşiktaş maça çıkmayacak, saygı duyuyoruz. Biz, 3 sene önce ne yaptık? Otobüsümüz kurşunlandı, sayın başkan Yıldırım o gün; faailler bulunana kadar liglere ara verilsin dedi. Biz ne yaptık? Divan'da bu konu görüştük, devletimize güvenelim dedik ve divan olarak yola devam edilmesine karar verdik. Başkan Aziz Yıldırım da "failler bulunana kadar" sözünü yumuşattı ve lige devam etti. Biz lige devam etmeme gibi bir duruma gelmişken, lige devam etme kararı aldık. Beşiktaş ne yaptı? Maça çıkmama kararı aldı, onların divanının ve yönetimimin aldığı karar bu, bizim aldığımız karar bu" şeklinde konuştu.