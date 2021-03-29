Fenerbahçe'de Tahir Karapınar alt yapıda devam

Fenerbahçe'de geçen sezonun son bölümünde takımın başında olan Tahir Karapınar'ın pro-lisansı olduğu için Emre Belözoğlu ile beraber sezonu noktalayacağı fikri sonuca ulaşmadı.

Abone Ol
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar alt yapıda devam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 08:55
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun pro-lisansı olan Tahir Karapınar ile birlikte maçlara çıkacağı fikri gerçeğe dönüşmedi.

Kulübede pro-lisansı olan bir ismin yer alması şart olduğu için akla gelen ilk isim yine Tahir Karapınar olmuştu. Ancak Karapınar'ın altyapıdaki görevine devam edeceği öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun pro-lisans sahibi başka bir isim düşündüğü ve kontrolü tamamen elinde bulundurmak istediği bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.