Fenerbahçe'de Tahir Karapınar alt yapıda devam

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun pro-lisansı olan Tahir Karapınar ile birlikte maçlara çıkacağı fikri gerçeğe dönüşmedi.



Kulübede pro-lisansı olan bir ismin yer alması şart olduğu için akla gelen ilk isim yine Tahir Karapınar olmuştu. Ancak Karapınar'ın altyapıdaki görevine devam edeceği öğrenildi.



Emre Belözoğlu'nun pro-lisans sahibi başka bir isim düşündüğü ve kontrolü tamamen elinde bulundurmak istediği bildirildi.



