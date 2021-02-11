Fenerbahçe'de Szalai gönülleri fethetti

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçta Szalai, performansıyla taraftarın gönlünü fethetti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szalai gönülleri fethetti
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11 Şubat 2021 11:59
Sarı-Lacivertliler'in Başakşehir'e kaybettiği maçta belki de ayakta kalan tek isim Attila Szalai oldu.

Macar savunmacı, yaptığı kritik müdahalelerle 10 kişi kalan takımının son düdüğe kadar şansının devam etmesini sağladı. Szalai, 120 dakika boyunca müthiş bir şekilde mücadele etti.

Birçok oyuncu özellikle uzatmanın son bölümünde yorgun düşerken, 22 yaşındaki futbolcu bir kanat oyuncusu gibi soldan yaptığı bindirmelerle takımını atağa kaldırmaya çalıştı. Szalai, yaptıklarıyla taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı.



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