Vedat Muriqi'ye gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, bir yandan da golcü arıyor...



Listesinde birçok isim olan Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Çin kulübü Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi'yi listesine aldı. Kısa süre içinde İsrailli forvetin menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR



Kariyeri boyunca çıktığı 426 maçta 259 gole imza atan 33 yaşındaki Zahavi'nin Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Ancak ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor.



ROBERTO CARLOS İLE GÖRÜŞTÜ



Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Trtspor'daki habere göre; Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u Zahavi'ye anlattı.



PALERMO FORMASINI DA GİYDİ



Fenerbahçe'nin öncelikle Zahavi'nin Guangzhou ile yollarını ayırmasını beklediği öğrenildi. İsrailli yıldız serbest kalır kalmaz görüşmelere başlanacak. Daha önce Maccabi, Palermo ve Hapoel Tel Aviv formalarını giyen yıldız futbolcu 1.80 boyunda.



