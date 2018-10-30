Fenerbahçe'de Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyet büyük bir yıkım yaşattı ve sarı-lacivertli takımda Phillip Cocu'nun bileti kesildi. Şimdi Galatasaray derbisien sayılı saatler kala Fenerbahçe'de ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla beklenirken, Takvim Gazetesi'nden Hakkı Yalçın son durumu değerlendirdi.İşte Hakkı Yalçın'ın "Suçlu Ali Koç" başlıklı köşe yazısı...Sayın Ali Koç! Neresinden bakılırsa Fenerbahçe adına yürek burkan bir hüzün var. Ve tarihi bir hezimet. Bir takım ancak bu kadar dibe vururdu! Bu şartlara siz izin verdiniz. Yanlış adamları siz korudunuz. Ayağa kalkın ve bütün suçu üzerinize alın!***Cocu gitti ama bir teknik adamı göndermenin bile zarafeti olmalıydı. Zamanında doğrulanması gereken bir yanlışın arkasında 10 hafta durdunuz da, teknik adamınızı soyunma odasında mı uğurladınız? İnat ettiğiniz yanlışlar uğruna daha ne kadar çok şey kaybedeceksiniz?***Fenerbahçe'nin kapısından içeri girecek bir menajer olmadığı muhakkak!***Futbolcuları ne sanıyordunuz?9 maçta sırra kadem basanların Ankaragücü maçında gökyüzüne ayak basacağını mı zannettiniz? Yılda bilmem kaç milyon dolar alıp ama altyapı hocalarının sözleriyle morali bozulan beylerin bu maçta organlarını Fenerbahçe'ye bağışlayacağını mı umuyordunuz? Her türlü fedakarlığı taraftardan beklediniz de neden o ruhsuz futbolculara toz kondurmadınız?***Cümlelerimin kusuruna bakmayın Sayın Ali Koç.***Sayın Ali Koç!Sadece taraftardan yardım istemekle otorite kurulmaz. Bu Fenerbahçe size "başkanlık yapmanız için" destek verdi. Yağcılara, kasa üstatlarına ve ruhsuzlara göz yummanız için değil!***Kıssadan hisse."120 yaşındaki adamla 115 yaşındaki karısı hakimin karşısına çıkıp, birbirlerinden şikayetçi olduklarını anlattılar. Ve "boşanmak istiyoruz" dediler. Hakim şaşırdı. "Birbirinizden bu kadar nefret edecek kadar dertliydiniz de, bu yaşa kadar niye beklediniz?" "Ah hakim bey" dedi koca. "Daha önce boşanacaktık ama çocuklar etkilenmesin diye onların ölmelerini bekledik."