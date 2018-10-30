Fenerbahçe'de Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyet büyük bir yıkım yaşattı ve sarı-lacivertli takımda Phillip Cocu'nun bileti kesildi. Şimdi Galatasaray derbisien sayılı saatler kala Fenerbahçe'de ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla beklenirken, Takvim Gazetesi'nden Hakkı Yalçın son durumu değerlendirdi.
İşte Hakkı Yalçın'ın "Suçlu Ali Koç" başlıklı köşe yazısı...
Sayın Ali Koç! Neresinden bakılırsa Fenerbahçe adına yürek burkan bir hüzün var. Ve tarihi bir hezimet. Bir takım ancak bu kadar dibe vururdu! Bu şartlara siz izin verdiniz. Yanlış adamları siz korudunuz. Ayağa kalkın ve bütün suçu üzerinize alın!
***
Cocu gitti ama bir teknik adamı göndermenin bile zarafeti olmalıydı. Zamanında doğrulanması gereken bir yanlışın arkasında 10 hafta durdunuz da, teknik adamınızı soyunma odasında mı uğurladınız? İnat ettiğiniz yanlışlar uğruna daha ne kadar çok şey kaybedeceksiniz? Günahların hepsi Cocu'ya mı ait? Rakipler Fenerbahçe'yle kafa buluyor da Fenerbahçe'nin büyük yürüyüşünde Comolli'den başka kimse yolunu bulamıyorsa! Nedir bu Comolli tutkunuz?
***
Fenerbahçe kasasının üzerinde hala parmak izleri duran adamdan bahsediyorum. Getirdiği yabancılarla takımın kimyasını bozan sinsi tüccardan! Nasıl keşfettiniz bu sabıkalıyı? Ve hala yanınızda tutuyorsunuz. Bu adam Fenerbahçe'yi katletmek için görevlendirilmiş bir ajan ve para uzmanı değilse nedir? Fenerbahçe'nin kapısından içeri girecek bir menajer olmadığı muhakkak!
***
Futbolcuları ne sanıyordunuz?
9 maçta sırra kadem basanların Ankaragücü maçında gökyüzüne ayak basacağını mı zannettiniz? Yılda bilmem kaç milyon dolar alıp ama altyapı hocalarının sözleriyle morali bozulan beylerin bu maçta organlarını Fenerbahçe'ye bağışlayacağını mı umuyordunuz? Her türlü fedakarlığı taraftardan beklediniz de neden o ruhsuz futbolculara toz kondurmadınız? Volkan Demirel'in saygısızlığı kadro dışı kalmasına neden oldu da, futbolcuların Fenerbahçe formasına yaptığı saygısızlığa ne oldu? Mesele Fenerbahçe olduğunda Volkan Demirel'in ölüsü cümlesinin dirisine bedeldir.
***
Cümlelerimin kusuruna bakmayın Sayın Ali Koç. Yağcılığa gösterdiğiniz özeni eleştirilere göstermediniz. Tarihi bir rezalete rağmen vıcık vıcık cümleler kuran, Şampiyonlar Ligi'nden elendiğiniz zaman "Fenerbahçe rahatladı" diye başlık atan goygoycular sizde değer buldu. Comolli'ye arka çıkmak uğruna mesleğimizi bile rencide ettiniz. Neymiş, Comolli'nin gazeteci dostu yokmuş o yüzden eleştiriliyormuş! Bir kere daha yazıyorum. "Onurlu gazeteciler Comolli'nin dostu olmaz!" Ve bu adamın Fenerbahçe'yi temsil ettiği her dakika asalet adına işlenmiş bir cinayettir!
***
Sayın Ali Koç!
Sadece taraftardan yardım istemekle otorite kurulmaz. Bu Fenerbahçe size "başkanlık yapmanız için" destek verdi. Yağcılara, kasa üstatlarına ve ruhsuzlara göz yummanız için değil!
***
Kıssadan hisse.
"120 yaşındaki adamla 115 yaşındaki karısı hakimin karşısına çıkıp, birbirlerinden şikayetçi olduklarını anlattılar. Ve "boşanmak istiyoruz" dediler. Hakim şaşırdı. "Birbirinizden bu kadar nefret edecek kadar dertliydiniz de, bu yaşa kadar niye beklediniz?" "Ah hakim bey" dedi koca. "Daha önce boşanacaktık ama çocuklar etkilenmesin diye onların ölmelerini bekledik."
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İşte Hakkı Yalçın'ın "Suçlu Ali Koç" başlıklı köşe yazısı...
Sayın Ali Koç! Neresinden bakılırsa Fenerbahçe adına yürek burkan bir hüzün var. Ve tarihi bir hezimet. Bir takım ancak bu kadar dibe vururdu! Bu şartlara siz izin verdiniz. Yanlış adamları siz korudunuz. Ayağa kalkın ve bütün suçu üzerinize alın!
***
Cocu gitti ama bir teknik adamı göndermenin bile zarafeti olmalıydı. Zamanında doğrulanması gereken bir yanlışın arkasında 10 hafta durdunuz da, teknik adamınızı soyunma odasında mı uğurladınız? İnat ettiğiniz yanlışlar uğruna daha ne kadar çok şey kaybedeceksiniz? Günahların hepsi Cocu'ya mı ait? Rakipler Fenerbahçe'yle kafa buluyor da Fenerbahçe'nin büyük yürüyüşünde Comolli'den başka kimse yolunu bulamıyorsa! Nedir bu Comolli tutkunuz?
***
Fenerbahçe kasasının üzerinde hala parmak izleri duran adamdan bahsediyorum. Getirdiği yabancılarla takımın kimyasını bozan sinsi tüccardan! Nasıl keşfettiniz bu sabıkalıyı? Ve hala yanınızda tutuyorsunuz. Bu adam Fenerbahçe'yi katletmek için görevlendirilmiş bir ajan ve para uzmanı değilse nedir? Fenerbahçe'nin kapısından içeri girecek bir menajer olmadığı muhakkak!
***
Futbolcuları ne sanıyordunuz?
9 maçta sırra kadem basanların Ankaragücü maçında gökyüzüne ayak basacağını mı zannettiniz? Yılda bilmem kaç milyon dolar alıp ama altyapı hocalarının sözleriyle morali bozulan beylerin bu maçta organlarını Fenerbahçe'ye bağışlayacağını mı umuyordunuz? Her türlü fedakarlığı taraftardan beklediniz de neden o ruhsuz futbolculara toz kondurmadınız? Volkan Demirel'in saygısızlığı kadro dışı kalmasına neden oldu da, futbolcuların Fenerbahçe formasına yaptığı saygısızlığa ne oldu? Mesele Fenerbahçe olduğunda Volkan Demirel'in ölüsü cümlesinin dirisine bedeldir.
***
Cümlelerimin kusuruna bakmayın Sayın Ali Koç. Yağcılığa gösterdiğiniz özeni eleştirilere göstermediniz. Tarihi bir rezalete rağmen vıcık vıcık cümleler kuran, Şampiyonlar Ligi'nden elendiğiniz zaman "Fenerbahçe rahatladı" diye başlık atan goygoycular sizde değer buldu. Comolli'ye arka çıkmak uğruna mesleğimizi bile rencide ettiniz. Neymiş, Comolli'nin gazeteci dostu yokmuş o yüzden eleştiriliyormuş! Bir kere daha yazıyorum. "Onurlu gazeteciler Comolli'nin dostu olmaz!" Ve bu adamın Fenerbahçe'yi temsil ettiği her dakika asalet adına işlenmiş bir cinayettir!
***
Sayın Ali Koç!
Sadece taraftardan yardım istemekle otorite kurulmaz. Bu Fenerbahçe size "başkanlık yapmanız için" destek verdi. Yağcılara, kasa üstatlarına ve ruhsuzlara göz yummanız için değil!
***
Kıssadan hisse.
"120 yaşındaki adamla 115 yaşındaki karısı hakimin karşısına çıkıp, birbirlerinden şikayetçi olduklarını anlattılar. Ve "boşanmak istiyoruz" dediler. Hakim şaşırdı. "Birbirinizden bu kadar nefret edecek kadar dertliydiniz de, bu yaşa kadar niye beklediniz?" "Ah hakim bey" dedi koca. "Daha önce boşanacaktık ama çocuklar etkilenmesin diye onların ölmelerini bekledik."
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