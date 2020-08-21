Fenerbahçe'de stopere yeni transfer adayı Kongolo!

Savunma hattında geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntılarla bir kez daha karşılaşmak istemeyen Fenerbahçe'de gündeme Alanyaspor'dan Steven Caulker ve Las Palmas'tan da Lemos gelmişti. Defans için arayışlarını en ince ayrıntısına kadar sürdüren Sarı-Lacivertliler'in son olarak gündemine, İngiltere Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Huddersfield'ın oyuncusu Terence Kongolo geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki İsviçre doğumlu, Kongo uyruklu Hollandalı futbolcu için girişimlerine başladı. Henüz iki kulübün görüşme halinde olduğu ancak net bir teklifin, İngiliz kulübüne ulaşmadığı bildirildi.



Hedef satın alma opsiyonlu kiralık



Sol ayaklı bir stoper olan Kongolo, 2018 yılında Monoca'dan 17.5 milyon Pound'a alındığında kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Geride bıraktığımız sezonun başında bekleneni veremeyen ve Fulham'a devre arasında kiralanan Kongolo, ne yazık ki ikinci maçında ayağını kırmıştı. Bu yüzden sezonun kalan kısmında forma giyemeyen ancak sağlığına kavuşan ve kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan deneyimli futbolcu için Fenerbahçe'nin teklifinin, satın alma opsiyonlu kiralık olması bekleniyor.



