Fenerbahçe'de 6 ay kiralık olarak forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavayev Türkiye deneyimini anlattı.Şimdilerde Dinamo Kiev'de forma giyen Karavaev Fenerbahçe deneyiminin kendisine çok şey kattığını belirterek sarı lacivertli taraftarlardan da övgüyle bahsetti.Karavaev'in açıklamaları şu şekilde:"Fenerbahçe'den teklif aldığımda çok sevindim ve uzun süre düşünmek zorunda kalmadım. Çok gençtim ve kendimi güçlü bir takımda kanıtlamak istedim. Beni önce uzun süreli kadroya katmak istediklerini sanmıştım ama sonra böyle olmadığını tesadüfen öğrendim. 6 aylık kiralama döneminde kendimi kanıtlamak için uğraştım. Hayatta risk almadan bir şey olmaz. İyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum ama sezon sonuna doğru sözleşmem de biteceği için oynamamaya başladım.""Bence hayatım için Türkiye iyi bir deneyim oldu. Verdiğim karardan pişman değilim. Şimdi her şey yolunda ve önüme bakıyorum""Türkiye'de gerçekten çılgın taraftarlar var. Onların çok tutkulu olduğunu gördüm.""Bana o dönem takımda olan Skrtel Zenit zamanlarından Rusça bildiği için çok yardımcı oldu. Her şeyime yardım etti. Van Persie de aynı şekilde. Takımda yıldız kaprisi olan kimse yoktu, herkes çok mütevazıydı. Orada oynayabilmem için ortam gayet güzeldi"