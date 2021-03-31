Fenerbahçe'de Sosa'ya Emre Belözoğlu dopingi

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun kalan haftalarda Jose Sosa'ya daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Sosa'ya Emre Belözoğlu dopingi
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31 Mart 2021 11:41
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi, en çok Jose Sosa'ya yarayabilir. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'ye transferinde Belözoğlu'nun payının büyük olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca tecrübeli oyuncu ailevi sorunlar yaşadığı dönemde de en büyük destekçisi 40 yaşındaki futbol adamı olmuştu. Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği Sosa'ya kalan haftalarda daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor.  

 
 



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