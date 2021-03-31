Fenerbahçe'de Sosa'ya Emre Belözoğlu dopingi

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi, en çok Jose Sosa'ya yarayabilir. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'ye transferinde Belözoğlu'nun payının büyük olduğunu açıklamıştı.Ayrıca tecrübeli oyuncu ailevi sorunlar yaşadığı dönemde de en büyük destekçisi 40 yaşındaki futbol adamı olmuştu. Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği Sosa'ya kalan haftalarda daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor.