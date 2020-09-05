Fenerbahçe'de Sosa'nın keyfi yerinde

Son koronavirüs testi negatif çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, kendini çalışmaya verdi.

Fenerbahçe'de Sosa'nın keyfi yerinde
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05 Eylül 2020 12:36
Yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, kendini çalışmaya verdi. Arjantinli yıldız dün kendisi için hazırlanan özel idman programını uyguladı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenman sırasında son derece keyifli olması dikkat çekti. Objektiflere bol bol gülerek poz veren Sosa, fotoğraf makinesini alıp selfie çekmeyi de ihmal etmedi.



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